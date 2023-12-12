مغامرة ميتا في عالم الواقع الافتراضي قد تسبب خسائر تشغيل تتعدى 50 مليار دولار بنهاية 2023

(MENAFN
) تقوم ميتا، بقيادة مارك زوكربيرج، بمغامرة جريئة في عالم الواقع الافتراضي، وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تواجه خسائر تشغيل تتجاوز 50 مليار دولار بنهاية هذا العام. وعلى الرغم من حجم هذه النتيجة المتوقعة الكبيرة، إلا أنها لم تجذب انتباهًا واسعًا إلى حد كبير.
كما كان عام 2023 مزيجًا من التحديات والنجاحات الملحوظة بالنسبة لميتا في سعيها للسيطرة في عالم الواقع الافتراضي. وقدمت الشركة أداءً قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال قرارها بمشاركة أعمالها وديمقراطة الذكاء الاصطناعي الإبداعي - وهو تحول عن الاتجاه السائد لاحتكار مثل هذه التقنيات. وفي الوقت نفسه، دفعت عودة الإعلانات الرقمية الإيرادات إلى الأعلى، مما جعل سعر أسهم ميتا يبلغ أرقامًا قياسية.
في حين أن هذا الإنجاز لافت للنظر بشكل خاص إذ يأتي في إطار توقعات أقل تفاؤلًا في بداية العام, وواجهت ميتا انخفاضًا في الإيرادات السنوية، وكانت مشروعاتها في ميتافيرس تلقى التهكم والشك بسبب طبيعتها الغريبة والتي يبدو أنها غير عملية. ردًا على ذلك، بدأ زوكربيرج عامًا من الكفاءة التشغيلية، حيث تخلى عن المشاريع ذات الأولوية الضعيفة ونفذ تسريحات واسعة تضمنت 21,000 فصل وظيفي عبر مرحلتين.
كذلك رغم التكبد المستمر لخسائر في عالم "الميتافيرس"، التي من المتوقع أن تستمر، ورغم وجود قوة عمل أكبر من مستويات ما قبل الجائحة، ارتفعت أسهم ميتا بنسبة تزيد عن 160 بالمئة طوال العام. وقد أثنى المستثمرون على النهج القوي للشركة.
وتستحق ميتا أيضًا الإشادة بإحياء سوق الإعلانات. بينما شهدت ميتا نموًا في الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام، رأت منافساتها مثل سناب انخفاضًا. وواجهت مشاريع إيلون ماسك في إكس تحديات، حيث ذهب الإعلانون على ما يبدو للابتعاد، مما جعل أداء ميتا مواتيًا نسبيًا.
وما وراء المكاسب المالية، حققت ميتا انتصارات في جذب المستخدمين. ونجحت مقاطع الفيديو القصيرة على إنستغرام ريلز، التي تتنافس مع شعبية تيك توك، في جذب انتباه المستخدمين بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ميتا بذكاء منصة تويتر الشبيهة بـ "ثريدز"، التي نالت تنزيلات سريعة من قبل عشرات الملايين من المستخدمين في الصيف، على الرغم من أن زخمها تراجع منذ ذلك الحين. وبشكل مثير للاهتمام، تستمر ميتا في توسيع قاعدة مستخدميها، على الرغم من أن نصف سكان العالم تقريبًا قد اشتركوا بالفعل في خدماتها.
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