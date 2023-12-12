أسعار النفط تظهر استقراراَ عقب فترة طويلة من الخسائر الأسبوعية في 5 سنوات

(MENAFN
) بعد تجربة أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في خمس سنوات، أظهرت أسعار النفط علامات استقرار حيث تجاوز العرض الطلب. وارتفعت أسعار النفط الخام برنت، التي شهدت 7 أسابيع متتابعة من الانخفاض، إلى أكثر من 76 دولارًا للبرميل، بينما اقتربت أسعار النفط الخام في ويست تكساس من 71 دولارًا. ومن بين العوامل الإيجابية التي ساهمت في هذا الارتفاع كانت تقرير وظائف العمل القوي في الولايات المتحدة وخطط لتعبئة احتياطي النفط الخام الاستراتيجي، مما وضع حدا للانخفاض على مدى ست جلسات حتى الجمعة السابقة.
كما شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة 5 بالمئة منذ سبتمبر، ويُرجع جزء منه إلى فشل خفض إنتاج أوبك+ الإضافي. ولعبت تصريحات من لاعبين رئيسيين مثل السعودية وروسيا، تشير إلى إمكانية تمديد قيود الإنتاج بعد مارس، دورًا أيضًا. كذلك ارتفاع الإنتاج خارج تحالف أوبك+، خاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب توقعات بتباطؤ نمو الطلب الصيني في العام القادم، زاد من المخاوف حيال احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.
في حين يتوقع محللون من “ر بي سي كابيتال ماركيتس إل إل سي”, استمرار التقلب في أسعار النفط دون اتجاه واضح حتى تتوفر بيانات واضحة حول خفض الإنتاج الطوعي. ويتوقع الوضوح في أساسيات العرض والطلب من تقارير الوكالة الدولية للطاقة "آي إي ايه" وأوبك الشهرية. ويظهر الضعف الحالي في انتشار العقود الآجلة للنفط، خاصة مع انحراف الثلاثة أشهر لبرنت و"دبليو تي آي" في اتجاه الارتفاع، عدم اليقين في السوق. بينما هناك علامات على التحسن، انخفض انحراف أسعار النفط الخام برنت في اتجاه الارتفاع إلى 17 سنتًا، على عكس 86 سنتًا ملاحظة قبل شهر في حالة باكورديشن, وهذا يشير إلى أن المشاركين في السوق ينتظرون مؤشرات أوضح قبل تحديد اتجاه واضح في أسعار النفط.
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