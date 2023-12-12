مصفيات صينية تعاني مع صعود أسعار النفط الفنزويلي عقب زيادة العقوبات الأمريكية

(MENAFN
) عقب رفع العقوبات الأمريكية عن صناعة النفط في فنزويلا، تواجه مصفِّيات صينية تحديًا جديدًا حيث يُفيد أنها رفضت عروض شراء النفط الفنزويلي بسبب ارتفاع أسعاره. وأدى رفع الخصومات التي كانت تقدمها فنزويلا سابقًا على أسعارها في السوق العالمية إلى عدم اهتمام الشركات الصينية.
كما فشل نفط "ميري" الفنزويلي، الذي كان يُقدم عادة بخصم يتراوح بين 6 و9 دولارات للبرميل مقارنة بسعر نفط برنت، في جذب شركات التكرير الصينية. وعلى الرغم من العرض المخفض، لم يكن هناك استلام للشحنات من قِبل الكيانات الصينية. وفي الأشهر الأخيرة، كانت فنزويلا تقدم خصومات كبيرة تصل إلى 20 دولارًا للبرميل لمصفيات صينية مستقلة، مما أدى إلى أن تصبح الهند مشتريًا هامًا عبر شراء النفط بتخفيض قدره 8 دولارات للبرميل عن سعر نفط برنت.
كذلك يشكل هذا التحول في ديناميات سوق النفط تحديًا كبيرًا لمصفيات صينية مستقلة مع تصاعد المنافسة لاقتناء النفط في السوق الآسيوية. ويحمل النفط الفنزويلي أهمية خاصة للشركات الصينية المستقلة، حيث يشكل تقريباً ربع إنتاج التكرير الكلي للصين. ومع استراتيجية التسعير المغيرة وزيادة الطلب من مناطق أخرى، تجد مصفيات صينية أنفسها أمام تعقيدات جديدة في تأمين إمدادات النفط والتنقل في المنظر العالمي المتغير لتجارة النفط.
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