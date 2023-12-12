التجارة العالمية تواجه انكماشاَ كبيراَ في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق

(MENAFN
) قدّمت مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأونكتاد) تحديثاً مستهجنًا يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، يتنبأ بانخفاض كبير في التجارة العالمية. ويتوقع التقرير انخفاض حجم التجارة بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مقدرًا إجمالي قيمة التجارة حوالي 30.7 تريليون دولار.
كما تعزو الأونكتاد انكماش التجارة العالمية إلى عدة عوامل، بما في ذلك تراجع الطلب في الدول المتقدمة، وأداء دون المستوى في اقتصادات شرق آسيا، وانخفاض أسعار السلع. ومن المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو 2 تريليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة، في حين من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات زيادة بنحو 500 مليار دولار، ممثلة زيادة بنسبة 7 بالمئة.
كذلك يؤكد التقرير على الدور الكبير الذي لعبه تراجع أداء الصادرات في الدول النامية في الانكماش العام. والاتجاه الهابط في التجارة العالمية، وفقًا للتقرير، نتيجة للتأثير المجتمع للطلب المنخفض في الدول المتقدمة والتحديات الاقتصادية في شرق آسيا وتراجع التجارة في السلع.
في حين تعبر الأونكتاد عن مستوى عالٍ من عدم اليقين ورؤية عامة متشائمة للتجارة العالمية نظرًا إلى عام 2024. ويسهم التطور في المشهد الاقتصادي، إلى جانب التحديات المستمرة في مختلف المناطق، في تعقيدات مستقبل التطورات التجارية. وتشدد المنظمة على ضرورة تكامل الجهود واتخاذ تدابير استراتيجية لمعالجة التعقيدات التي تؤثر في ديناميات التجارة العالمية في العام القادم.
MENAFN12122023000045015682ID1107576033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.