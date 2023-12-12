4 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية على جنين

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد أربعة شبان، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ"وفا"، بأن أربعة شبان، واصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.