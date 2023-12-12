4 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية على جنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد أربعة شبان، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.
وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لـ"وفا"، بأن أربعة شبان، واصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.
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