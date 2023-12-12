دراسة: نبات «الواسابي» الياباني يعزز القدرات الذهنية والتركيز

كشفت دراسة أجريت في اليابان أن نبات الواسابي، الذي يدخل في وصفات السوشي اليابانية الشهيرة. يعزز القدرات الذهنية والذاكرة لدى الإنسان.

ويقول الباحث روي نوتشي الاستاذ المساعد من معهد التنمية والشيخوخة والسرطان التابع لجامعة توهوكو اليابانية إن الدراسات التي أجريت على نبات الواسابي أسفرت عن نتائج مثيرة للدهشة رغم أنها تستند على عدد محدود من المتطوعين الأصحاء.

ويذكر أن الواسابي من فصيلة النباتات الصليبية، التي تضم الكرنب والخردل، ويعرف باسم الفجل الياباني، وتستخدم جذوره في عمل البهارات بسبب نكهتها الحارة القوية.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد كنا نعرف من دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أن الواسابي له فوائد صحية، ولكن المفاجأة كانت حجم التحسن الذي طرأ على المتطوعين في التجربة".

ويحتوي نبات الواسابي على مادة مضادة للأكسدة والالتهابات تحمل اسم 6 MSITC وهي مادة نادرة الوجود في مملكة النباتات.

وفي إطار التجربة التي نشرتها الدورية العلمية Nutrients المتخصصة في أبحاث المواد الغذائية، وشارك فيها 72 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 60 و80 عاما، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، واعطاء مجموعة منهما 100 مليجرام من مادة مستخلصة من الواسابي يوميا قبل النوم لمدة ثلاثة أشهر.

وتبين من التجربة أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسنا في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وذلك بحسب اختبارات لقياس القدرات اللغوية، علاوة على تحسن في التركيز والقدرة على أداء المهام البسيطة.

وذكر الباحث روي نوتشي أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسنا بنسبة 18% في اختبارات الذاكرة، وحققت نتائج أفضل بنسبة 14% من المجموعة التي لم تتناول الواسابي.

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