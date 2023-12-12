نجم الأهلي: هدفنا التتويج بمونديال الأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المصري، أن رغبة فريقه هي تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية المقرر إقامته بالسعودية.
وقال أفشة خلال تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لناديه على "فيسبوك": "الأهلي يطمح لإنجاز جديد في مونديال الأندية، الجماهير تريد بكل تأكيد التتويج بلقب البطولة".
وأردف: "نحن كلاعبين لدينا مسؤولية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز باللقب".
وحول قلق الجماهير، قال أفشة: "حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيراً، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم نكن موفقين في بعض اللقاءات".
وواصل: "هذه طبيعة كرة القدم، لكن دائماً علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي".
وأتم: "جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان، وبصفة شخصية أحب دائماً أن تمتلئ المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم".
ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام اليوم الثلاثاء.
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