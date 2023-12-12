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نجم الأهلي: هدفنا التتويج بمونديال الأندية

12/12/2023 2:28:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المصري، أن رغبة فريقه هي تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية المقرر إقامته بالسعودية.

وقال أفشة خلال تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لناديه على "فيسبوك": "الأهلي يطمح لإنجاز جديد في مونديال الأندية، الجماهير تريد بكل تأكيد التتويج بلقب البطولة".

وأردف: "نحن كلاعبين لدينا مسؤولية كبيرة، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز باللقب‎".

وحول قلق الجماهير، قال أفشة: "حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيراً، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض اللقاءات".

وواصل: "هذه طبيعة كرة القدم، لكن دائماً علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي".

وأتم: "جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان، وبصفة شخصية أحب دائماً أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم".

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام اليوم الثلاثاء.

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