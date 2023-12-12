نجم الأهلي: هدفنا التتويج بمونديال الأندية

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المصري، أن رغبة فريقه هي تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية المقرر إقامته بالسعودية.

وقال أفشة خلال تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لناديه على "فيسبوك": "الأهلي يطمح لإنجاز جديد في مونديال الأندية، الجماهير تريد بكل تأكيد التتويج بلقب البطولة".

وأردف: "نحن كلاعبين لدينا مسؤولية كبيرة، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز باللقب‎".

وحول قلق الجماهير، قال أفشة: "حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيراً، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض اللقاءات".

وواصل: "هذه طبيعة كرة القدم، لكن دائماً علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي".

وأتم: "جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان، وبصفة شخصية أحب دائماً أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم".

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام اليوم الثلاثاء.

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