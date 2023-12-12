بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملات تفتيشية على الشواطئ والبر والجزر

ضمن إطار جهودها المكثفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والمرافق العامة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال كل من: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية الوثبة، حملات ميدانية تفتيشية توعوية للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة للشواطئ والبر والجزر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل مركز، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وهدفت الحملات -التي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية- إلى توعية مرتادي الشواطئ والبر والجزر بضرورة وأهمية الحفاظ على نظافتها ومظهرها الجمالي الذي يواكب النهضة الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي، حيث عملت فرق البلدية على توعية أفراد المجتمع باتباع أفضل السلوكيات الإيجابية عند ارتياد هذه المرافق لتظل بكامل مظهرها الجمالي وبيئتها الصحية، ولتمنح مرتاديها بيئة صحية عصرية لقضاء أوقات ترفيهية سعيدة وممتعة.

فمن جانبه نفذ مركز بلدية المدينة حملات على شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين وجزيرة العالية وجزيرة الحالة، لتوعية مرتاديها بالحفاظ على المظهر العام وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لهذه المرافق لتبقى مكاناً نموذجياً لراحة وإسعاد الجميع.

كما نفذ مركز بلدية الشهامة حملات على شاطئ الباهية وشاطئ الشليلة ومناطق العجبان والباهية، لتوعية وتثقيف مرتادي الشواطئ ومناطق البر بضرورة الحفاظ على المظهر العام ونظافة البيئة من المشوهات، والابتعاد عن الممارسات غير الصحية التي تضر بالبيئة، بالإضافة إلى التوعية بالآثار السلبية التي يمكن أن يسببها تجمع المخلفات في الأماكن العامة وإمكانية تحولها إلى بؤر للآفات.

أما مركز بلدية الوثبة فقد نفذ حملة مماثلة على كل من: بر الفايه، والرملة الحمراء بجانب منتزه الوثبة، لتوعية مرتادي البر بأهمية وضرورة اتباع الممارسات الإيجابية عند ارتياده والحفاظ على بيئته الصحية النظيفة، واتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على نظافة البر.



كما تضمنت الحملات إرسال رسائل نصية لأفراد المجتمع والفئات المستهدفة ضمن النطاق الجغرافي لكل مركز، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لحث أفراد المجتمع على الاهتمام بنظافة الشواطئ والجزر والبر، لتوفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة الجميع.

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