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بيع شقة بـ 60 مليون درهم في منطقة «قناة دبي المائية»

12/12/2023 2:28:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري بدبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 60 مليون درهم لشقة في منطقة قناة دبي المائية، وذلك ضمن مشروع "ون كنال" الذي أطلق العام الماضي ويحمل العلامة الإيطالية الفاخرة فيندي كاسا.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الشقة التي تطل على قناة دبي المائية 9310 قدم مربع، وتتكون من خمس غرف وصالة.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي خلال ساعات الصباح الأولى أكثر من 539 مليون درهم، حيث تصدرت منطقة نخلة جبل علي من حيث قيمة الصفقات عبر بيع أرض تجارية بقيمة 66.8 مليون درهم، تلتها صفقة في منطقة فالكون سيتي أوف ويندرز لبيع أرض سكنية بقيمة 64 مليون درهم، ثم صفقة في نحلة جبل علي أيضاً لأرض تجارية بقيمة 62 مليون درهم.

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