أربعة شهداء في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مدينة جنين

أربعة شهداء في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مدينة جنين
التاريخ
12/12/2023 2:16:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- استشهد أربعة شبان، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.
وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة الرسمية، بأن أربعة شبان استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة.
يتبع...
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