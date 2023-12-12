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أربعة شهداء في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مدينة جنين

12/12/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد أربعة شبان، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة الرسمية، بأن أربعة شبان استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة.

يتبع...

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