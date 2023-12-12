في اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 18,205 شهيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطنا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.
كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.
يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ66، وسط قصف عنيف استهدف مراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الاحتلال والمقاومة في عدة محاور، خصوصًا في خانيونس جنوبا، وجباليا والشجاعية شمالا.
وبعد غارات جوية عنيفة استهدفت خانيونس في جنوب القطاع، جدد جيش الاحتلال ضرباته وسط وشرق المدينة التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال. وتحدثت وزارة الصحة في غزة عن عشرات الشهداء في القطاع لا سيّما في خانيونس ومدينة غزة ومخيم جباليا، ومخيمَي النصيرات والمغازي، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 18,205 شهداء و49,645 إصابة.
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