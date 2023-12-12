في اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 18,205 شهيد

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطنا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ66، وسط قصف عنيف استهدف مراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الاحتلال والمقاومة في عدة محاور، خصوصًا في خانيونس جنوبا، وجباليا والشجاعية شمالا.

وبعد غارات جوية عنيفة استهدفت خانيونس في جنوب القطاع، جدد جيش الاحتلال ضرباته وسط وشرق المدينة التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال. وتحدثت وزارة الصحة في غزة عن عشرات الشهداء في القطاع لا سيّما في خانيونس ومدينة غزة ومخيم جباليا، ومخيمَي النصيرات والمغازي، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 18,205 شهداء و49,645 إصابة.