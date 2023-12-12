مستعمرون يسرقون 30 رأس في الأغوار الشمالية

مستعمرون يسرقون 30 رأس في الأغوار الشمالية
التاريخ
12/12/2023 2:16:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- سرق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا على قطيع من الأبقار يعود للمواطن عادل عليان دراغمة، وسرقوا قرابة 30 رأس بقر، واقتادوها إلى إحدى المستعمرات في الأغوار الشمالية.
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