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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

12/12/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء عدة مواطنين في الضفة الغربية.


ففي بيت لحم اعتقلت 12 مواطنا وعرف منهم بحسب المصادر الأمنية، كلا من، صعيب صلاح قاسم (39 عاما) من منطقة سوق الحلال، ومحمد ربحي الهريمي من شارع الصف وسط بيت لحم، وخليل محمد الجعفري (62 عاما)، وأشرف عبد القادر رقبان (45 عاما)، وعلي رافت فرج (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واعتقلت كلا من: براء صلاح نجاجرة (30 عاما)، وإبراهيم محمد شكارنة (39 عاما)، وابراهيم موسى نجاجرة (55 عاما)، وعلاء محمد شكارنة (30 عاما)، وحسن عادل نجاحرة (20 عاما)، ومحمد نعمان شكارنة، وابراهيم سامي شكارنة.

ومن بلدة عقربا شمال طوباس اعتقلت الشاب زيد عبد الكريم غنام
(20 عاما)، كما اعتقلت المواطن خالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس من عدة محاور، وأغلقت مداخله، وداهمت منزل الشاب أحمد النبريصي، واعتقلته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال
اقتحمت قرية كفر قليل جنوبا، واعتقلت الشاب سامي عمار القني، بعد دهم وتفتيش منزله.


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