الحوثيين: لم نستهدف السفينة المتجهة إلى اسرائيل الا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مسؤول أميركي للجزيرة إن سفينة ترفع علم النرويج تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، وأضاف أن الهجوم وقع قرب باب المندب وأسفر عن أضرار بالسفينة.

وقال المسؤول في تصريحاته

إن المدمرة الأميركية "مايسن" استجابت لنداء استغاثة من السفينة المستهدفة، وأكد أنه لم تكن هناك أي سفينة حربية أميركية موجودة أثناء وقوع الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين.

وفي سياق متصل، قالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا بنشوب حريق على متن إحدى السفن قرب مضيق باب المندب قرب السواحل اليمنية، ونصحت السفن بتوخي الحذر.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة إكس، إن السفينة تبعد 15 ميلا بحريا عن ميناء المخا في اليمن، وإن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث.

كما ذكرت أن كيانا عرف نفسه بأنه من السلطات البحرية اليمنية أمر سفينة بتغيير مسارها إلى أحد المونئ اليمنية.

وكانت فرقاطة فرنسية أسقطت يوم الأحد مسيّرتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن.





وسبق أن أعلنت واشنطن أن مدمّرة أميركية أسقطت 3 طائرات مسيّرة خلال تقديمها الأحد الماضي الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، مندّدة بـ"تهديد مباشر" للأمن البحري.

وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين بأنهم لم يستهدفوا السفينة النرويجية المتجهة لإسرائيل إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية.

تهديد الحوثيين

وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع هدد السبت الماضي بمنع عبور السفن المتجهة لإسرائيل إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، وقال إن أي سفينة متجهة لإسرائيل هدف مشروع.

ولقي هذا القرار ترحيبا لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقالت حماس إنها تعتبر "هذا القرار شجاعا وجريئا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضد العدوان الصهيوأميركي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية".

وبعد أيام من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورد الفعل الإسرائيلي العنيف، حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من أن مقاتليه سوف ينتقمون إذا تم تجاوز "الخطوط الحمراء" وإذا تدخلت الولايات المتحدة في غزة، وذلك عبر "الضربات الصاروخية والمسيرات والخيارات العسكرية"، وقال "نحن مستعدون للتدخل بكل ما في وسعنا".

وفي الآونة الأخيرة، استهدف الحوثيون سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، إلا أن تهديدهم السبت الماضي يوسّع نطاق عملياتهم لتشمل كل السفن المتّجهة إلى إسرائيل.

وأطلق الحوثيون أول هجماتهم يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستهدفين إسرائيل بصواريخ كروز، ثم اختطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر واحتجزوا 25 من أفرادها، كما هاجموا 3 سفن تجارية في البحر الأحمر، وقد اعترض الفرنسيون والأميركيون بعض الصواريخ الحوثية الموجهة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

