مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة
التاريخ
12/12/2023 2:16:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك بشمال قطاع غزة قبل 3 أسابيع.
واعترف الاحتلال، أمس الاثنين، بمقتل 7 عسكريين، بينهم 5 ضباط خلال القتال في قطاع غزة الأحد الماضي، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 111.
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