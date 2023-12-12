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مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

12/12/2023 2:16:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك بشمال قطاع غزة قبل 3 أسابيع.

واعترف الاحتلال، أمس الاثنين، بمقتل 7 عسكريين، بينهم 5 ضباط خلال القتال في قطاع غزة الأحد الماضي، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 111.


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