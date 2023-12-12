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الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

12/12/2023 2:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى هانوي في زيارة دولة، حيث سيلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى هانوي في زيارة دولة، حيث سيلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ.

وتأتي الزيارة بعد أن عزز نغوين فو ترونغ العلاقات مع واشنطن، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر إلى فيتنام.
وقبيل مغادرته إلى فيتنام، دعا شي إلى بناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام.
وفي مقال نشرته صحيفة "هان دان" الفيتنامية، قال الرئيس الصيني: "أعتقد أن مجتمعا يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام ويحمل أهمية إستراتيجية، سيجذب المزيد من الدول إلى القضية العظيمة المتمثلة في بناء مجتمع آسيوي وعالمي مشترك".

روسيا اليوم

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