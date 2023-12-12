الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى هانوي في زيارة دولة، حيث سيلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى هانوي في زيارة دولة، حيث سيلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ.
وتأتي الزيارة بعد أن عزز نغوين فو ترونغ العلاقات مع واشنطن، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر إلى فيتنام.
وقبيل مغادرته إلى فيتنام، دعا شي إلى بناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام.
وفي مقال نشرته صحيفة "هان دان" الفيتنامية، قال الرئيس الصيني: "أعتقد أن مجتمعا يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام ويحمل أهمية إستراتيجية، سيجذب المزيد من الدول إلى القضية العظيمة المتمثلة في بناء مجتمع آسيوي وعالمي مشترك".
روسيا اليوم
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