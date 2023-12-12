البرلمان البولندي ينتخب دونالد توسك رئيسا للحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب البرلمان البولندي دونالد توسك زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي رئيسا للحكومة، حيث صوت له 248 نائبا، وعارضه 201.



وكان مجلس النواب في البرلمان حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، قد رفض أمس الاثنين تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.



وسيؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

RT