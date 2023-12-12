البرلمان البولندي ينتخب دونالد توسك رئيسا للحكومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب البرلمان البولندي دونالد توسك زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي رئيسا للحكومة، حيث صوت له 248 نائبا، وعارضه 201.
وكان مجلس النواب في البرلمان حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، قد رفض أمس الاثنين تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.
وسيؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
RT
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