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فيديو- تجدد الاشتباكات بجنين وتبادل كثيف لإطلاق النار

12/12/2023 2:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وقبيل ذلك، سُمع دويّ انفجار في مخيم جنين بالتزامن مع تحليق مسيّرات الاحتلال على ارتفاع منخفض.


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