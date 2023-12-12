صواريخ تمنح المقاتلات الروسية التفوق في الجو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعتمد المقاتلات الروسية عدة أنواع من الصواريخ لضمان التفوق في المعارك الجوية.
وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيا" فإنه وفي نهاية نوفمبر 2023، ظهرت بعض التقارير الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة تشير إلى أن مقاتلة اعتراضية من نوع MiG-31BM تابعة للبحرية الروسية ظهرت وهي مزودة بصواريخ R-33 وR-37M.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاروخ R-37M المعروف باسم RVV-BD هو نوع من صواريخ "جو-جو" البعيدة المدى، ويعتبر نسخة معدلة عن صواريخ R-37 السوفيتية، وكشف عنه لأول مرة في معرض "ماكس-2011" للطيران.
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