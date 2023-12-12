Tuesday, 12 December 2023 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صواريخ تمنح المقاتلات الروسية التفوق في الجو

12/12/2023 2:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعتمد المقاتلات الروسية عدة أنواع من الصواريخ لضمان التفوق في المعارك الجوية.


وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيا" فإنه وفي نهاية نوفمبر 2023، ظهرت بعض التقارير الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة تشير إلى أن مقاتلة اعتراضية من نوع MiG-31BM تابعة للبحرية الروسية ظهرت وهي مزودة بصواريخ R-33 وR-37M.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاروخ R-37M المعروف باسم RVV-BD هو نوع من صواريخ "جو-جو" البعيدة المدى، ويعتبر نسخة معدلة عن صواريخ R-37 السوفيتية، وكشف عنه لأول مرة في معرض "ماكس-2011" للطيران.

MENAFN12122023000208011052ID1107575967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث