أسعار النفط عالميا تواصل ارتفاعها والأسواق تترقب بيانات أمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تراجع معروض الخام، وترقب الأسواق صدور تقارير عن السوق وسط قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي.
وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 71.83 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.72% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
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