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أسعار النفط عالميا تواصل ارتفاعها والأسواق تترقب بيانات أمريكية

12/12/2023 2:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تراجع معروض الخام، وترقب الأسواق صدور تقارير عن السوق وسط قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي.
وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 71.83 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.72% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".




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