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النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

12/12/2023 2:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
انتقل إلى رحمة الله تعالى، النائب السابق عمر قراقيش "أبو محمد"، رئيس نادي حي الأمير حسن.
وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عثمان بن عفان إلى مقبرة المحطة.
وتقبل التعازي للرجال والنساء في رابطة أهالي العباسية.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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