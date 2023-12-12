النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
انتقل إلى رحمة الله تعالى، النائب السابق عمر قراقيش "أبو محمد"، رئيس نادي حي الأمير حسن.
وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عثمان بن عفان إلى مقبرة المحطة.
وتقبل التعازي للرجال والنساء في رابطة أهالي العباسية.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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