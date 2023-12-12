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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ

12/12/2023 2:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر -تونغا- الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 171 كيلومترا غربي نيافو ، وعلى عمق 247 كيلومترا.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.


وكان زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب أمس جزر تونغا.


وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.


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