زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر -تونغا- الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 171 كيلومترا غربي نيافو ، وعلى عمق 247 كيلومترا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وكان زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب أمس جزر تونغا.
وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.
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