إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وبالتزامن مع تصاعد الاشتباكات في جنين حيث ارتقى 4 شهداء، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق ومدنا فلسطينية عدة.
وشملت الاقتحامات قرى في مدينة الخليل ونابلس وجنين، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة.
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