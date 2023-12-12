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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

12/12/2023 2:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.


وبالتزامن مع تصاعد الاشتباكات في جنين حيث ارتقى 4 شهداء، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق ومدنا فلسطينية عدة.


وشملت الاقتحامات قرى في مدينة الخليل ونابلس وجنين، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة.


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