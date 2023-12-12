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حوت ضخم يقترب من رواد شاطئ للسباحة معهم في أستراليا

12/12/2023 2:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر في الساعات الأخيرة وبشكل كبير على مواقع التواصل مشهد نادر يظهر السباحين على شاطئ لايتون، بالقرب من بيرث في أستراليا، وهم يقتربون من حوت العنبر الذي يسبح "بالقرب بشكل خطير" من الشاطئ.


وفي اللقطات، يمكن رؤية الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشاطئ، قبل أن يعود إلى البحر.

وقال علماء الأحياء إن الحيوان الثديي ربما كان معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر". كما حذروا من أن الأشخاص الذين يسبحون بهذا القرب يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه" وترك أي محاولات إنقاذ للمحترفين.

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