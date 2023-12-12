حوت ضخم يقترب من رواد شاطئ للسباحة معهم في أستراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر في الساعات الأخيرة وبشكل كبير على مواقع التواصل مشهد نادر يظهر السباحين على شاطئ لايتون، بالقرب من بيرث في أستراليا، وهم يقتربون من حوت العنبر الذي يسبح "بالقرب بشكل خطير" من الشاطئ.
وفي اللقطات، يمكن رؤية الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشاطئ، قبل أن يعود إلى البحر.
وقال علماء الأحياء إن الحيوان الثديي ربما كان معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر". كما حذروا من أن الأشخاص الذين يسبحون بهذا القرب يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه" وترك أي محاولات إنقاذ للمحترفين.
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