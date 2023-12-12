الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويستولي على مركبات من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين، واستولت على 18 مركبة من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فايز فواز الخضور، ورباح محمد عبد القادر مواس، ومازن سالم بلوط، ومحمد جميل مناصرة، من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، وخالد خليل الطردة ونجله متيم، من بلدة تفوح غربا، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، واحتجزت لساعات كلا من: عبد خليل عمارين، ويحيى واحمد رامي، ومحمد صالح، وجابر وعبد القادر وكمال ومحمد عبد المهدي، ومحمد حسن، واحمد عمار، وربيع وحمودة حنيحن، كما استولت على 18 مركبة من البلدة.
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