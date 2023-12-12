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دعوة أميركية للحكومة اليمنية لحماية البحر الأحمر

12/12/2023 2:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في الحكومة اليمنية بتلقي دعوة أميركية للمشاركة في تحالف عسكري لحماية البحر الأحمر.


وقال المصدر للجزيرة "سنشارك في التحالف العسكري بتشكيل من القوات البحرية لمواجهة عمليات الحوثيين".


وكانت حركة أنصار الله (الحوثيون) هددت السبت الماضي بمنع عبور السفن المتجهة لإسرائيل إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، مؤكدة أن أي سفينة متجهة لإسرائيل هدف مشروع.


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