دعوة أميركية للحكومة اليمنية لحماية البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مصدر في الحكومة اليمنية بتلقي دعوة أميركية للمشاركة في تحالف عسكري لحماية البحر الأحمر.
وقال المصدر للجزيرة "سنشارك في التحالف العسكري بتشكيل من القوات البحرية لمواجهة عمليات الحوثيين".
وكانت حركة أنصار الله (الحوثيون) هددت السبت الماضي بمنع عبور السفن المتجهة لإسرائيل إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، مؤكدة أن أي سفينة متجهة لإسرائيل هدف مشروع.
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