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مستعمرون يسرقون 30 رأس بقر في الأغوار الشمالية الفلسطينية

12/12/2023 2:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سرق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا على قطيع من الأبقار يعود للمواطن الفلسطيني عادل عليان دراغمة، وسرقوا قرابة 30 رأس بقر، واقتادوها إلى إحدى المستعمرات في الأغوار الشمالية.




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