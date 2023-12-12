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الاحتلال يوسع عمليته العسكرية في جنين

12/12/2023 1:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن قوات الاحتلال وسّعت عمليتها العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لتشمل الأحياء الشمالية للمدينة.
وفي وقت سابق، قال المراسل، إن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين، وأن عبوة فلسطينية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.
كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسُمع دويّ انفجار قوي.




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