الاحتلال يوسع عمليته العسكرية في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن قوات الاحتلال وسّعت عمليتها العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لتشمل الأحياء الشمالية للمدينة.
وفي وقت سابق، قال المراسل، إن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين، وأن عبوة فلسطينية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.
كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسُمع دويّ انفجار قوي.
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