أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة نفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن صاروخا أطلقه الحوثيون أصاب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.



وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إن ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ مجنح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.



وأشارت إلى أن السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".

وأكدت أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.

