الأمن يحذر سالكي طريق اتوستراد عمان -الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت ادارة الدوريات الخارجية سالكي طريق اتوستراد عمان - الزرقاء -تحويلة ابو صياح - باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بارشادات رقباء السير جراء اغلاق مسرب كامل ناتج عن حادث تصادم لحافلة وجاري التعامل مع الحادث ورفع العائق .
واضافت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري ان حركة السير على الطرق الخارجية صباح اليوم نشطة وانسيابية كطريق اربد عمان والطريق الصحراوي وشارع المية باتجاه المطار .
واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق جابر ومدى الرؤية من 150-200 متر والمنطقة الحرة وطريق الازرق -منطقة العمري- ، المناطق الجنوبية - منطقة القطرانة - ، و رأس النقب .
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