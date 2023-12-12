الصحة الفلسطينية: 3 شهداء من جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان في قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الـ 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بجنين نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأفادت مصادر سابقا أن قوات الاحتلال وسّعت عمليتها العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لتشمل الأحياء الشمالية للمدينة ووقعت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي .
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