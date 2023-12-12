الصحة الفلسطينية: 3 شهداء من جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان في قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الـ 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بجنين نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وأفادت مصادر سابقا أن قوات الاحتلال وسّعت عمليتها العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لتشمل الأحياء الشمالية للمدينة ووقعت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي .

