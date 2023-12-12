هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب أفغانستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقعت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في أفغانستان وفقا لبعثة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان.وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز الهزة على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجة".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

روسيا اليوم