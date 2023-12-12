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تدهور مركبة شحن على طريق العدسية أمس

12/12/2023 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث تصادم وتدهور لمركبات خلال الـ 24 ساعة الماضية


وبالتفاصيل ، اوضحت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع حادث تصادم لمركبتين قبل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.
واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة متوسطة للسائق.
وبينت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- محملة بالأخشاب على طريق العدسية نتج عنها اعاقة جزئية لحركة السير نتيجة سقوط المادة على الطريق وتم التعامل مع الحادث ورفع العائق

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