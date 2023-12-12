تدهور مركبة شحن على طريق العدسية أمس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث تصادم وتدهور لمركبات خلال الـ 24 ساعة الماضية
وبالتفاصيل ، اوضحت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع حادث تصادم لمركبتين قبل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.
واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة متوسطة للسائق.
وبينت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- محملة بالأخشاب على طريق العدسية نتج عنها اعاقة جزئية لحركة السير نتيجة سقوط المادة على الطريق وتم التعامل مع الحادث ورفع العائق
MENAFN12122023000208011052ID1107575826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.