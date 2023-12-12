شراكة محورية بين المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي ( بي إم دبليو ) لسباق دبي 24 ساعة

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الرعاية الصحية الإقليمية، عن شراكة محورية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والمورد الحصري لمجموعة "بي إم دبليو" في دبي، والشارقة والإمارات الشمالية، لسباق دبي 24 ساعة.

وتسهم هذه الشراكة الرائدة في تعزيز معايير الجودة والسلامة والدقة، من خلال التزام المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي بالدقة والابتكار، والاستفادة من نقاط قوتهما.

ويلتزم المستشفى الأمريكي دبي، باعتباره رائداً في مجال الابتكار، بالاستثمار المستمر في أحدث المعدات لتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب استخدامه لأحدث التقنيات، بما في ذلك الروبوتات، مسلطا الضوء على أهمية الشراكة والتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو.

ويفتح الشراكة المحورية بين المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو سبلاً جديدة للتعاون في التقنيات الدقيقة والابتكار في مجال الرعاية الصحية والهندسة.

وسيشارك المستشفى الأمريكي دبي والمركز الميكانيكي للخليج العربي - بي إم دبليو، بنشاط في الأنشطة الترويجية والتواصل المجتمعي، والمبادرات التعاونية التي تظهر تكامل التقنيات المتطورة في الرعاية الصحية وهندسة السيارات.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "نحن متحمسون لتعاوننا مع المركز الميكانيكي للخليج العربي بي إم دبليو، وهو شهادة على التزامنا بدفع حدود الدقة في الرعاية الصحية إلى أعلى مستوياتها."

وأضاف بشارة: "من خلال توحيد الجهود مع المركز الميكانيكي للخليج العربي بي إم دبليو، نقوم بخلق تآزر من شأنه أن يعيد تعريف معايير التميز في مجال الرعاية الصحية وهندسة السيارات."