3 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية على جنين

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- Khaberni) خبرني – أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان في قصف مسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق عدة في مدن بالضفة الغربية، وفرضت طوقا على مخيم جنين.
وقال مراسل الجزيرة إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقا على مخيم جنين والمستشفى الحكومي بالمنطقة، وبدأت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع في محيط مخيم جنين وتخريب بنى تحتية. كما حاصرت قوات الاحتلال كافة مستشفيات مدينة جنين ومحيط مخيمها وانتشرت بكثافة في مختلف شوارع المدينة.
جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين في وقت سابق.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الفندقومية جنوب جنين.
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