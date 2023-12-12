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3 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية على جنين

12/12/2023 1:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان في قصف مسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق عدة في مدن بالضفة الغربية، وفرضت طوقا على مخيم جنين.

وقال مراسل الجزيرة إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقا على مخيم جنين والمستشفى الحكومي بالمنطقة، وبدأت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع في محيط مخيم جنين وتخريب بنى تحتية. كما حاصرت قوات الاحتلال كافة مستشفيات مدينة جنين ومحيط مخيمها وانتشرت بكثافة في مختلف شوارع المدينة.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين في وقت سابق.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الفندقومية جنوب جنين.

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