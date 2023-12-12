الشارقة للآثار«تعرض تاريخ الاستيطان الأول للبشر بموقع الفاية الأثري في «Cop28»



قدمت هيئة الشارقة للآثار عرضاً حول موقع «الفاية» الأثري في الإمارة، وذلك ضمن جلسة بعنوان «التراث الطبيعي والثقافي للواحات في مصر»، نظمتها منظمة «اليونسكو» في الجناح المصري بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28».

واستعرض الدكتور كنوت بريتزكي، رئيس البعثة الأثرية الألمانية في إمارة الشارقة، والمدير المشارك لمشروع التعاون بين هيئة الشارقة للآثار، وجامعة «توبنجن» في ألمانيا، الذي يمتد لثلاثة عقود حول العصر الحجري القديم في المنطقة، خلال الجلسة، موقع الفاية الأثري المقرر ترشيحه لقائمة التراث العالمي في عام 2024، وأمثلة على مواقع ما قبل التاريخ المبكرة من الواحات، وذلك لرفع مستوى الوعي حول العصر الحجري في المنطقة وتقديم رؤى حول الاستراتيجيات السلوكية في الواحات والصحاري، التي تعتبر أنظمة بيئية حيوية في المناطق القاحلة والمعروفة بتنوعها الثقافي والبيولوجي الفريد.

وقال عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «يُسعدنا أن نقدم للعالم موقع الفاية الأثري ضمن فعاليات «cop28» المنصة العالمية الأساسية، التي تُشكل فُرصة ثمينة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتواصل المعرفي وتبادل الخبرات مع باحثين ومختصين في الحواضر العالمية الكبرى المعنية باكتشاف المعالم الإنسانية القديمة، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإبراز هوية وإرث الشعوب، حيث شكل استعراض موقع الفاية المُسجل على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو تحضيراً لترشيحه رسمياً على القائمة النهائية في 2024 معلماً أثرياً يعكس للعالم دلالة صادقة على التاريخ العريق والحضارة الموغلة في الأصالة والقدم لإمارة الشارقة، ويؤكد لشعوب الدول الأخرى أن الشارقة زاخرة بوجهاتها الأثرية وقادرة على تقديم تجربة مبهرة على صعيد السياحة التراثية الثقافية بأجمل صورها».

نموذج

وأكد أهمية اختيار موقع الفاية الأثري كونه نموذجاً للمشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة وشاهد على الاستيطان البشري في المنطقة؛ إذ يعتبر علماء الآثار الفاية بمثابة أرشيف استثنائي يؤرخ تعايش الإنسان في العصور الحجرية مع الواحات واستفادته منها وتكيفه مع بيئة صحراوية قاسية؛ حيث وثقت الدراسات الأثرية والبيئية للطبقات التاريخية في الموقع استمرارية الاستيطان البشري منذ 210000 سنة.

ولفت الدكتور كنوت بريتزكي، خلال الجلسة، إلى أن النظم البيئية للواحات تواجه تهديدات نتيجة الاستغلال المفرط وتغير استخدام الأراضي والتغير المناخي، مؤكداً أهمية المحافظة على استدامة الواحات، وما يتطلبه ذلك من استراتيجيات وإدارة مستدامة، مبيناً أن المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة ومعهد سينكنبرغ الألماني وشركاء من المنطقة العربية يعملون معاً لإطلاق مبادرة عالمية لتوفير فهم شامل للواحات.

ويقع موقع الفاية الأثري في إمارة الشارقة وهو أحد أهم مواقع العصر الحجري القديم في شبه الجزيرة العربية؛ إذ كشفت عمليات التنقيب الأثري في 2009 عن وجود استيطان بشري يعود إلى 125000 عام، حدث في ظل جملة غير متوقعة من الظروف المناخية وقبل ذلك بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، ما يجعله أقدم موقع بشري معروف في شبه الجزيرة العربية وباستخدام مجموعة متطورة من التقنيات الأثرية والمناخية القديمة وتقنيات التأريخ.

وقد تمكن الفريق الأثري الذي عمل في الموقع من إعادة بناء أربع مراحل متميزة من الاستيطان البشري بين 210000 - 120000 سنة ماضية، ما يوضح أن البشر استوطنوا الموقع خلال الظروف المناخية الجافة والرطبة.