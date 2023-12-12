إليف بالجي فيسونوغلو:الإمارات نجحت في التنظيم وجهودها تعكس رؤيتها في تعزيز العمل المناخي

أوضحت إليف بالجي فيسونوغلو القائمة بأعمال المدير العام لوكالة ترويج وتنمية السياحة التركية لـ«البيان»، أن الإمارات نجحت بشكل كبير في تنظيم مؤتمر «COP28»، والذي يعكس جهودها ورؤيتها المهمة في تعزيز العمل المناخي، وترسيخ الاستدامة من خلال تواجد هذا الحشد العالمي للوصول لحلول مهمة في هذا الشأن.

نجاح إماراتي

وقالت إن الإمارات وكونها من أفضل الوجهات السياحية العالمية الكبرى، فإن ثمة مجالات كثيرة يمكن تبادل الخبرات فيها بين البلدين في هذا الجانب، خاصة أنهما يحملان الرؤية نفسها في ترسيخ السياحة المستدامة، نهجاً وخطط عمل، خلال السنوات المقبلة، وأن المشاركة الرسمية التركية الرفيعة في مؤتمر COP28 من خلال تواجد الرئيس التركي، والكثير من الوزراء وأعضاء الحكومة ضمن الوفد الرسمي، يعكس أهمية الاستفادة بشكل كبير من مخرجات هذا الحدث العالمي.

وأضافت أنه وفيما يخص تعزيز «الاستدامة السياحية»، فإن تركيا ومن خلال وزارة الثقافة والسياحة تقوم بعمل كبير في هذا الشأن، من خلال الخطط التي تم إطلاقها وما زالت، وذلك لمواكبة المعايير العالمية في هذا القطاع والتحول نحو ترسيخ الاستدامة السياحية، وتطبيقها في كافة مكونات هذه الصناعة المهمة، مبينة أن تواجدهم في «كوب 28» فرصة مهمة لاستعراض جهودهم، فضلاً عن الاطلاع وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الوفود الدولية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

خطوات ناجحة

وأفادت أنهم ومنذ 2019 فإن هناك العديد من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة في السياحة، والتي تضمنت إطلاق برنامج السياحة الآمنة عبر أطلس الاستدامة التركي في 2020، وبدء التعاون مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة في 2022، وصولاً لإطلاق برنامج السياحة المستدامة في 2023، والمعني بتوفير خطة رئيسية للسياحة التركية 2028 تعتمد التنافسية والاستدامة، لافتة إلى أن تركيا تعد الدولة الأولى التي أبرمت اتفاقية مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة، لإعداد برنامج وطني للسياحة المستدامة، حيث حصلت المعايير الوطنية لصناعة السياحة المستدامة على الاعتراف من المجلس.

وذكرت أن مبادرات الاستدامة السياحية نالت اهتماماً كبيراً من الحكومة التركية لتعزيز خطط مستقبلية في هذا القطاع، حيث يتم التواصل مع كافة مكونات القطاع السياحي للبدء باعتماد هذا النهج، وأن لديهم خطة زمنية لتطبيق معايير استدامة كاملة على هذا القطاع، تتضمن تطبيق المعايير بنسبة 30 % والتحول نحو العمل بها بانتهاء 2023، فيما سيصل التطبيق بنسبة 70% بحلول العامين المقبلين، بينما وبحلول العام 2030، ستكون الدولة قد طبقت بشكل كامل كافة المعايير واشتراطات الاستدامة على هذا القطاع.

50 تجربة

وبينت أن تركيا تمتلك أكثر من 50 تجربة سياحية مستدامة، تشمل الطرق المستدامة، ومشاريع صديقة للبيئة، والسفر المسؤول، والبرامج الثقافية والتاريخية، وصولاً للأطعمة المحلية، فيما تتضمن أبرز معالم السياحة المستدامة في تركيا، ساكاريا تاراكلي، والتي حصلت على جائزة أفضل وجهة سياحية ريفية 2021، وحصول مدينة بيرجي إزمير ونفسهير ومصطفى باشا على جائزة منظمة السياحة العالمية 2021 كأفضل وجهة سياحية ريفية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى ومن بينها بيرغامون وأفسس القديمة، وبيتز وبودروم، وشيرنيس وإزمير، حيث كلها تتسم بتجارب سياحية خضراء، مثل تسلق الجبال، والرياضات المائية، والطيران الشراعي، وريادة الكهوف والوديان والحياة البرية وغيرها الكثير.