بورما تنتزع من أفغانستان لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أنّ بورما أصبحت في 2023 أكبر منتج للأفيون في العالم، متجاوزة في ذلك أفغانستان حيث حظرت حركة طالبان زراعة هذا المخدّر منذ استعادت السلطة في كابول.
وبحسب التقرير الذي أعدّه "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" فقد أنتجت بورما ما يقدّر بنحو 1080 طناً مترياً من الأفيون في الفترة 2022-2023، أي أكثر بثلاث مرات مما أنتجته أفغانستان من هذا المخدّر خلال نفس الفترة.
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