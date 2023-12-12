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بورما تنتزع من أفغانستان لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

12/12/2023 12:24:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أنّ بورما أصبحت في 2023 أكبر منتج للأفيون في العالم، متجاوزة في ذلك أفغانستان حيث حظرت حركة طالبان زراعة هذا المخدّر منذ استعادت السلطة في كابول.

وبحسب التقرير الذي أعدّه "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" فقد أنتجت بورما ما يقدّر بنحو 1080 طناً مترياً من الأفيون في الفترة 2022-2023، أي أكثر بثلاث مرات مما أنتجته أفغانستان من هذا المخدّر خلال نفس الفترة.

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