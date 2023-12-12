الحد من وفيات سرطان البروستاتا هدف استراتيجي للإمارات في الرعاية الصحية

يمثل الحد من عدد الوفيات بسبب سرطان البروستاتا أحد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية، حيث يعتبر أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي.

وأكد عدد من المختصين لـ«البيان»، على أن الاكتشاف المبكر هو العامل الرئيسي للتحكم في سرطان البروستاتا، إذ إن اكتشافه مبكراً في المرحلة التي لا يزال فيها محصوراً في غدة البروستاتا، يزيد من فرص نجاح علاجه. مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف الجهود في نشر التوعية حول المرض من خلال إجراء الفحوص اللازمة لضمان سلامة أفراد المجتمع.



أنشطة تفاعلية

وقال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إن الجمعية حرصت على تنظيم باقة من الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حول التوعية بصحة الرجل، لا سيما الندوات التي تتعلق بأبرز المشاكل الصحية والأعراض التي تؤثر على صحة الرجل، خاصة سرطان البروستاتا وطرق الوقاية منه، إضافة إلى أهمية التشجيع على الفحص الدوري للكشف المبكر عن كافة الأمراض المحتملة عند الرجال وتفادي المضاعفات السلبية لها، والتعريف بالفحوصات الموصى بها وفق أعمارهم.

وأكد الدكتور العامري على أن للتشخيص المبكر للأمراض، ومن ضمنها أمراض البروستاتا، دوراً مهماً في الحد من مضاعفات المرض، ونجاح معالجته بالطرق الممكنة، وأضاف: من الضروري فعلياً إجراء البحوث والدراسات المتخصصة حول المرض لمعرفة نسبة المصابين، وتطبيق نتائجها بهدف الحد من انتشاره. مشيداً بجهود دولة الإمارات في إدخال التكنولوجيا المتقدمة لعلاج السرطان، بالإضافة إلى تطبيق أحدث الاتجاهات وتطوير المرافق المتطورة وجلب المزيد من الخبراء الطبيين من أجل مساعدة المرضى من خلال تقديم العلاج المناسب.

الكشف المبكر

بدوره، أوضح الدكتور عبد الرحمن اللبان، استشاري أمراض الدم والأورام، أن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال، ولكن كثيراً ما يمكن علاجه بنجاح، لا سيما وأن هناك اختبارات تمنح فرصة الكشف المبكر عنه. وقال: يتوجب على الرجال زيادة معرفتهم بسرطان البروستاتا والاختبارات المرتبطة به، ثم يمكنهم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإجراء اختبارات الكشف المبكر، أو أي اختبارات أخرى مرتبطة به.

وأضاف: الشخص الذي لديه تاريخ عائلي مع سرطان البروستاتا، يجب عليه إجراء قياس PSA، وكذلك إجراء فحص للبروستاتا مرة كل عام بعد سن الـ40، أما الذين ليس لديهم تاريخ عائلي مع المرض، فعليهم إجراء الفحوصات اللازمة بين سن الـ45 و50 عاماً، مؤكداً على أنه لا يزال السبب الأساسي للإصابة بسرطان البروستاتا مجهولاً، لذلك ليس بالإمكان حالياً منع الإصابة به في معظم الحالات، كما توجد العديد من العوامل التي لا يمكن ضبطها، مثل العمر والتاريخ العائلي مع المرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز