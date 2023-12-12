رئيس «COP28» يهنئ أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر

هنأ معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، جمهورية أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف «COP29» في عام 2024.



وأعرب رئيس COP28 عن تطلعاته إلى العمل بشكل وثيق مع جمهورية أذربيجان الصديقة خلال التحضير للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف.



من جانبه أعرب مختار باباييف وزير البيئة الأذربيجاني عن امتنانه للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ودولة الإمارات على جهودهما الدؤوبة المبذولة في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، مشيراً إلى أن التحديات التي نواجهها تتطلب العمل الجماعي والتفاني في تحقيق الأهداف والتطلعات المتفق عليها بشكل مشترك.



وقال معاليه: «إن أذربيجان تدرك الأهمية الحاسمة لجهود مكافحة تغير المناخ والإرادة السياسية القوية التي أظهرها رئيس جمهورية أذربيجان، والدعم من قبل الدول الأطراف، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الشرقية، كانت عاملاً حاسماً في نجاح أذربيجان باستضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وأن التزام بلاده بالاستدامة ليس مجرد وعد ولكنه واقع ينعكس في سياساتها وإجراءاتها الوطنية».

تعاون

وأكد التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات والبرازيل الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لضمان الانتقال السلس ومواصلة جهودنا المشتركة ونحن ندرك أهمية الاستجابة العالمية لتغير المناخ، ومن خلال المبادرات المشتركة التي نهدف إلى تسريع التقدم نحو مستقبل مستدام.

وأعرب عن امتنانه لدولة الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 على الجهود الكبيرة في دفع مسارات العمل المناخي، مشيراً إلى مواصلة الزخم والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها «COP28» والعمل معاً لضمان أن يصبح مؤتمر الأطراف «COP29» في أذربيجان رمزاً للأمل والتقدم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.