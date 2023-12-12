بدور القاسمي تشهد تخريج 488 طالباً وطالبة بـ«أمريكية الشارقة»

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حفل تخريج الجامعة لفصل خريف 2023، والذي احتفى بالإنجازات الأكاديمية والطموحات المستقبلية لـ488 خريجاً وخريجة، وكرّم مسيرتهم الأكاديمية التي تميّزت بروح الإصرار والتفاني.

ومنحت الشيخة بدور القاسمي شهادات التخرّج لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، أول من أمس، في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة واحتفلت مع أهالي الطلبة الخريجين الذين تجمعوا ليشهدوا تكريم هذه الجهود الأكاديمية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «في هذا اليوم نشعر بالفخر والامتنان والتقدير لأن التخرج لا يستحق فقط الثناء لسنوات من الالتزام بتحقيق هدف رئيسي في الحياة بل هو أيضاً بداية لمشروع أكبر يستمر طوال حياة الإنسان، ولهذا أتمنى من الخريجين أن يحملوا الامتنان في قلوبهم أثناء اندماجهم مع العالم وعليهم أن يشعروا بالتقدير لما حققوه بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وأن يشكروا الأبواب التي ستفتح أمامهم الآن، وأنا فخورة للغاية بطلابنا وأشعر بالامتنان أيضاً للطاقة والعمل الجاد والشغف الذي يقدمونه كل يوم».

وقال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة «لطالما سعينا بالجامعة الأمريكية في الشارقة لإعداد خريجينا للأدوار التي سيلعبونها لتنمية مجتمعاتنا المحلية والعالمية وتبني مبادئ القيادة الأخلاقية المتجذرة في الفهم العلمي والعملي للمعارف وتوظيفها وتأثيرها في العالم».

تعزيز



وأضاف: «إن الجامعة الأمريكية في الشارقة ملتزمة بمواصلة تعزيز برامجها الأكاديمية ومنحها الدراسية ومساهماتها المجتمعية من خلال البحث والقيادة الفكرية، ونحن نشعر بالحماسة من أجل مستقبلنا، وسنستمر في خدمتكم، وفي الابتكار، وفي تطوير برامجنا، ونحن ملتزمون بالعمل على الأبحاث المؤثرة في مختلف كليات الجامعة، حيث وافق مجلس الأمناء مؤخراً على إنشاء أول ثلاثة مراكز بحثية على مستوى الجامعة، ونحن نتطلع إلى المزيد، كما أننا سنستمر في ظل كل هذا التطور بالتزامنا بركيزتيّ الجامعة الأمريكية في الشارقة - التعليم المنفتح القائم على التحليل والمهارات، والذي يستفيد منه جميع الطلبة على اختلاف تخصصاتهم والتجربة الطلابية الجامعية الغنية - وستبقى هاتان السمتان تميّزان كل ما نقوم به».

واستضاف حفل التخريج لهذا الفصل مايكل حداد سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي المكتب الإقليمي للدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متحدثاً رئيسياً في الحفل، وهو الذي عرف عنه أنه معجزة طبية وناشط مناخي ورائد أعمال اجتماعي ورياضي محترف.

وألقت خريجة إدارة التصميم مريم الفلاسي كلمة الخريجين خلال الحفل، وتحدثت خلالها عن التجربة الطلابية المشتركة بالجامعة الأمريكية في الشارقة، مشيرة إلى أن احتضان الجامعة للتنوع جعلها أسرة متماسكة تحولت فيها الاختلافات إلى جسور شكلت بسرعة مجتمعاً داعماً تعلمنا فيه قيم الالتزام والتفاني والنزاهة.

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