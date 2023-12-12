الإمارات للطاقة النووية تتعاون لتعزير البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرتي تفاهم مع شركتين متخصصتين في قطاع الطاقة النووية، لاستكشاف فرص تسريع وتيرة التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير تقنيات المفاعلات المصغرة.



تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، من قبل سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وديفيد لاندون الرئيس التنفيذي لـ "مولتكس فلكس" .



ووقع المذكرة الثانية أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والدكتور باولو فينيري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المتقدمة في "ألتراسيف".

وستساهم مذكرتا التفاهم في تعزيز الدور الحيوي للطاقة النووية في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة ومواجهة التغير المناخي، وذلك في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، حيث يركز البرنامج على تطوير حلول تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة والأكثر تقدماً في جميع أنحاء العالم.



تطوير



وبعد إتمام تطوير محطات براكة للطاقة النووية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة من الخبرات المكتسبة والكهرباء النظيفة والوفيرة التي تنتجها المحطات، لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال الحلول الجديدة للطاقة النظيفة، وبما يشمل المفاعلات المتقدمة ومن ضمنها نماذج المفاعلات المصغرة، وإنتاج الهيدروجين، حيث ستركز المؤسسة جهودها في التعاون مع الشركاء في مذكرات التفاهم على استكشاف فرص تطوير تقنية المفاعلات المعيارية من أجل تسريع عملية الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.



وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: " تؤكد مذكرات التفاهم الموقعة التزامنا بمواصلة التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي على الصعيد العالمي، إلى جانب تعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ولا سيما أن الطاقة النووية تشهد دعماً دولياً كبيراً، حيث أصبح المزيد من الدول تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة لديها".



وأضاف الحمادي: "ستدعم هذه الشراكات الدولية الجديدة، فرص تطوير برامج جديدة للطاقة النووية حول العالم من خلال التكنولوجيا المتقدمة، حيث كان مؤتمر COP28 بمثابة منصة مثالية للتعاون في ظل وجود حاجة ملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية من أجل تحقيق أهدافنا المناخية والوصول إلى الحياد المناخي بحلولعام 2050".



وختم الحمادي: "باعتبار دورها الريادي في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، رحبت الإمارات بالدول الأخرى في مؤتمر (COP28) والتي حظيت بفرصة التعرف على نهج الدولة في تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الطاقة لديها من خلال محطات براكة للطاقة النووية. ونتطلع إلى شراكات دولية فعالة بشأن المفاعلات المصغرة لتعزيز مسيرة خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات ودعم الدول المسؤولة في تطوير مشاريعها الجديدة للطاقة النووية، واتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050".



نموذج

وتعد محطات براكة، التي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي، نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، وأحد أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني في التاريخ الحديث.



ومن خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الابتكار في المفاعلات المصغرة التي يمكن وضعها في مواقع مشتركة مع البنية التحتية الحيوية وتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء النظيفة، بالإضافة إلى البخار النظيف والحرارة والهيدروجين، كما تتميز بسهولة التصنيع والمرونة والأمان.



وستساهم مذكرات التفاهم الموقعة في إطار البرنامج في تطوير اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وتعزيز الإيرادات المستدامة. وتقوم محطات براكة بدور أساسي في جهود مواجهة التغير المناخي في دولة الإمارات، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل بكامل طاقتها وتحقيق جزء من أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير ما يصل إلى 25% من الطلب على الكهرباء، حيث تنتج المحطات أكثر من 80% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، وستنتج 40 تيراواط/ساعة سنوياً بفور تشغيلها بكامل طاقتها، مع الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.

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