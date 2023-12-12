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عائلات قتلى مهرجان غلاف غزة يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق

12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عائلات قتلى مهرجان "نوفا" في غلاف غزة الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وذلك للوقوف على ما جرى في السابع من أكتوبر خلال هجوم مقاتلين من حركة حماس على المهرجان ومقتل العشرات.


وجاء على لسان عائلات قتلى أن حوالي 350 إسرائيلي قتلوا في ذلك الهجوم وأن لا احد من الحكومة الإسرائيلية يتواصل معهم بعد الهجوم ولم يطلعهم على ما جرى مع أبنائهم في ذلك اليوم.


واشتكت العائلات من شح المعلومات المتعلقة بذلك الهجوم وذلك في ظل التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية والذي أظهر قيام طائرات مروحية تابعة للاحتلال بإطلاق صواريخ تجاه المشاركين في المهرجان في محاولة لمنع خطفهم ما تسبب بمقتل عدد منهم واحتراق عشرات المركبات.


واجتمعت عائلات قتلى ذلك المهرجان للمرة الاولى في فندق في القدس للمطالبة بموقف موحد إزاء ما حصل مع أبنائهم، وللضغط على الحكومة لكشف المتسببين بذلك الإخفاق وكذلك إبلاغ العائلات بتفاصيل ما جرى في ذلك اليوم.

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