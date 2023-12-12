قنابل ضوئية في سماء غزة وقصف مناطق متفرقة

قنابل ضوئية في سماء غزة وقصف مناطق متفرقة
التاريخ
12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في سماء غزة، وتزامن ذلك قصف مناطق متفرقة في القطاع.
وقال مراسل الجزيرة في وقت سابق إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدة جباليا شمالي قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.
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