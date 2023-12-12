كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت السنة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط لتتحول الأجواء إلى غائمة ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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