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كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت السنة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق البحر المتوسط لتتحول الأجواء إلى غائمة ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


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