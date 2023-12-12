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فيديو - سماع دوي انفجارين في جنين وقوات الاحتلال تحاصر مستشفيات المدينة

12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية، وأوضح أن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تجريف شوارع في محيط المخيم وتخريب بنى تحتية.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تحاصر كافة مستشفيات مدينة جنين ومحيط مخيمها، وتنتشر بكثافة في مختلف شوارع المدينة.


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