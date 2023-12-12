فيديو - سماع دوي انفجارين في جنين وقوات الاحتلال تحاصر مستشفيات المدينة
التاريخ
12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية، وأوضح أن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تجريف شوارع في محيط المخيم وتخريب بنى تحتية.
وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تحاصر كافة مستشفيات مدينة جنين ومحيط مخيمها، وتنتشر بكثافة في مختلف شوارع المدينة.
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