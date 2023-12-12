12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال لرفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.



كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف مناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

