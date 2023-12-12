12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال لرفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.
كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف مناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.
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