جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه بمعارك في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه بمعارك في قطاع غزة
التاريخ
12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك بشمال قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع.
وكان جيش الاحتلال أفاد أمس بمقتل 7 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 12 ساعة، غالبيتهم في خانيونس.
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