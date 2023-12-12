الاحتلال يقتحم بلدة سلواد وينفذ حملة اعتقالات
التاريخ
12/12/2023 12:15:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل الفلسطينيين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة، عرف منهم: احمد باسم جبر حامد، وخليل مرعي، والطفل ابراهيم ايمن مرعي (12 عاما).
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