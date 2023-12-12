بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وجود قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.



وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض عن علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو. وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله". و"بيبي هو اسم يشتهر به نتنياهو".



وأضاف بايدن "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن إسرائيل في "موقف صعب.. لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية"، وأكد لليهود الحاضرين في الحفل أنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه" تجاه "الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع". وأضاف "يا جماعة، لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم".